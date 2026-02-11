Son olarak “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” dizisinde izleyici karşısına çıkan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında yaşamını yitirdi.

Gece saatlerinde Beyoğlu’ndaki evinde fenalaşan Arslan için eşinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri adrese sevk edildi. İlk müdahalesi evinde yapılan oyuncu, ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan Arslan’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Bir süredir “Ruki” adlı tiyatro oyununda sahne alan Arslan, 2021 yılında dansçı Hicran Akın ile evlenmişti.

Kanbolat Görkem Arslan'ın menajeri Selin Kök'ten açıklama geldi.

Paylaşımda; “Değerli oyuncumuz Kanbolat Görkem Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz. Cenaze töreni bilgileri daha sonra paylaşılacaktır. Mekanı cennet olsun” ifadeleri yer aldı.

Kanbolat Görkem Arslan kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Kanbolat Görkem Arslan, oyunculuk kariyerine 2004 yılında yayımlanan “Çemberimde Gül Oya” dizisiyle adım attı. 1998’den itibaren tiyatro sahnelerinde aktif olarak yer alan Arslan, sinemada “Daire”, “Yurt” ve “Teslimiyet” gibi yapımlarda rol aldı. Televizyon ekranlarında ise “Çemberimde Gül Oya”, “Hatırla Sevgili”, “Yer Gök Aşk”, “Ezel”, “Poyraz Karayel” ve “Hayat Bazen Tatlıdır” dizilerindeki performanslarıyla izleyici karşısına çıktı.