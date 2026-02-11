Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, Ali Yerlikaya’nın yerine İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi’nin hafız olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte İçişleri Bakanlığı görevinde değişiklik yapıldı. Görevdeki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi. Kabinedeki bu değişimin ardından bütün dikkatler yeni bakanın öz geçmişine yöneldi.

YENİ İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ'NİN HAFIZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Atama kararının ardından öz geçmişi incelenen yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yle ilgili dikkat çekici bir bilgi gündeme geldi. Erzurum Valiliği görevinden bakanlığa atanan Çiftçi’nin hafız olduğu ortaya çıktı.

2024 yılında Erzincan’da gerçekleştirilen “Hafız Kal” yarışmasında, bölgelerinde derece elde ederek Türkiye finaline katılmaya hak kazanan 4 yarışmacı 15 cüz kategorisinde, 5 yarışmacı ise 5 cüz kategorisinde üçer soruyla mücadele etmişti.

Türkiye finalinde ise 15 cüz kategorisinde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi birincilik elde etmişti.

BAKAN ÇİFTÇİ, 41 YIL ÖNCE HAFIZ OLDU

Yarışmanın ardından yarışmalara sıkı şekilde hazırlandığını anlatan Çiftçi, "Yarışmaya 15 cüz kategorisinde katıldım. Bu yarışmanın olduğunu yılbaşında o dönemlerde duydum. Böyle olduğu için de hazırlanabilmek için 1 ve 15 cüz kategorisinde yarışmalara katıldım. O günden bugüne kadar da gayet sıkı bir şekilde bu yarışmaya hazırlandım." demişti.

'HER GÜN MUTLAKA 1 SAATİMİ AYIRDIM'

Çiftçi, kendisi için maksadın hasıl olduğunu, yarışma öncesi günlük 5 ile 10 sayfa arasında Kur'an-ı Kerim okuduğunu söylemişti.

Hafızlık sürecini anlatan Çiftçi, şunları kaydetmişti:

"Ben, 1983 yılında Konya'da Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı Havzan Nuraniye var. Merhum İsmail Ketenci Hocamızla hafızlığımı tamamladım. O günden bugüne kadar da yaklaşık 41 yıl geçti. Kur'an-ı Kerim ile irtibatımı hiç koparmadım yani her gün mutlaka bir saat ayırdım ve bir saat çalıştım. Diyanet İşleri Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu bu yarışmanın çok faydalı, anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu sene zaten bu yarışma ilkti, inşallah bundan sonra da devamı gelir."

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı görevine atandı. Uzun yıllardır mülki idarede çeşitli görevler üstlenen Çiftçi, son olarak Erzurum Valisi olarak görev yapıyordu.

1970 yılında Konya’nın Çumra ilçesinde doğan Mustafa Çiftçi, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında kaymakam adayı olarak mülki idare mesleğine başlayan Çiftçi, Milli Güvenlik Akademisi mezunudur. Kamu yönetimi alanında yüksek lisans yapan Çiftçi; iktisat, ilahiyat, adalet ve uluslararası ilişkiler alanlarında da eğitim aldı. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Meslek hayatı boyunca Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulunan Çiftçi; İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde daire başkanlığı yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde özel kalem müdürlüğü ve başmüşavirlik görevlerinde de bulundu.

Mustafa Çiftçi, daha önce Çorum Valiliği görevini yürüttü. 18 Ağustos 2023 tarihinde Erzurum Valisi olarak atanan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla İçişleri Bakanlığı görevine getirildi.

Evli ve üç çocuk babası olan Mustafa Çiftçi, yeni görevinde Türkiye’nin iç güvenlik, kamu düzeni ve yerel yönetim politikalarından sorumlu olacak.