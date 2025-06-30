Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen’in ilçe sakinleriyle bir araya geldiği mahalle toplantılarında iletilen talepler arasında semt pazarlarına ulaşımda yaşanan sorunlar ve zorluklar da yer aldı. Altıntepe Mahallesi’nde Perşembe günleri başlatılan ücretsiz yolcu taşımacılığının ikinci adresi Başıbüyük Mahallesi oldu. Başıbüyük Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların taleplerinin de etkili olduğu uygulamayla Pazar günleri Başıbüyük Mahallesi’nde Başıbüyük Caddesi’nde Sağlık Ocağı önünde kurulan semt pazarına ücretsiz yolcu taşımacılığı başlatıldı. 11.00-16.00 saatleri arasında düzenlenen ring seferiyle mahallenin 12 durağından vatandaşların pazar yerine rahat ve güvenli şekilde ulaşmaları ve alışverişlerini yapmaları sağlanıyor.

Vatandaşların ulaşım çilesi son buluyor

Mahalle sakinlerinden Gülfidan Yılmaz, korona virüsünden bu yana pazara alışverişe gelmediğini belirterek, "Mahalle Muhtarı Ayhan Karpuz sosyal medya hesabından bugün ring seferinin başlayacağının duyurusunu yapmıştı. Başladı mı diye merak ettim, geldim. Başlamasından dolayı çok mutlu oldum. Mahallenin tepe taraflarında oturan vatandaşların alışveriş yapmaları çok zor oluyor. Pazar alışverişinde eşyalarımızı tepeye taşımakta zorluk çekiyorduk. Çoğu insan bu yüzden pazara gelemiyor. Bu hizmetle insanların çektikleri zorluk son bulacak. Belediye Başkanımız Esin Köymen’e çok teşekkür ederiz." dedi.

Seferlerin ulaşım durakları şöyle: Başıbüyük Caddesi pazar başından (Sağlık Ocağı önü), Tekke Caddesi, Kartallılar Sokak, Tekke Deresi, Dudullu Yolu Caddesi, Büyükbakkalköy Yolu Sokak, Trafo Caddesi, Eski Son Durak, Merve Sokak, Zirve Sokak, Yarıcı Sokak, Tepe Cami önü bitiş.