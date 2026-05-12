Bursa’nın İznik İlçesi Müşküle mahallesinde devam eden yıkım çalışmaları gün boyu sürerken çalışmalar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü koordinesinde yürütülüyor. Yıkımlarda belediye ekiplerine jandarma da eşlik ediyor. İznik Belediyesi, tarım arazilerinin korunması amacıyla kaçak yapılara yönelik mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. İlçedeki imarsız alanlarda ve tarım alanlarına izinsiz şekilde inşa edilen yapılarla ilgili yürütülen denetim ve incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen yapılar hakkında gerekli yasal süreçler işlemeye devam ediyor.



İznik Belediyesi tarafından yapılan uyarılara ve tanınan süreye rağmen kaldırılmayan kaçak yapılar, ilgili mevzuat çerçevesinde belediye ekipleri tarafından yıkılıyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla, tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi, verimli toprakların korunması ve imarsız alanlardaki yapılaşmanın önüne geçilmesi hedefleniyor. İznik Belediyesi yetkilileri, tarım arazilerinin gelecek nesillere aktarılması ve plansız yapılaşmanın önlenmesi adına denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Açıklamada, kamu yararı doğrultusunda yürütülen bu çalışmalar kapsamında, kaçak ve ruhsatsız yapılarla mücadelede taviz verilmeyeceği vurgulandı.