Olay, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Dokuzgözeler mevkiinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, dere içerisinde yaşları 5 ile 6 arasında değişen 5 erkek çocuğun mahsur kaldığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dere yatağında mahsur kalan çocuklara ulaştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çocuklar bulundukları yerden sağ olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekipler çalışmaların ardından bölgeden ayrıldı.