Trendyol 1. Lig hazırlıklarını sürdüren Bursaspor’da kadro yapılanması kapsamında ayrılıklar sürüyor. Yeşil-beyazlılarda Muhammet Demir ve Musa Çağıran’ın ardından tecrübeli kanat oyuncusu Hamza Gür ile de yollar ayrıldı. İki sezondur Bursaspor forması giyen ve şampiyonluklarda katkı sağlayan 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sona erdiği, kulüp tarafından yeni anlaşma yapılmayacağı açıklandı.



Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan veda mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"İki sezondur başarıyla formamızı terleten, şampiyonluklarımızda büyük emekleri olan ve sözleşmesini başarıyla tamamlayan Profesyonel futbolcu Hamza Gür’e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve yaşantısında başarılar dileriz."