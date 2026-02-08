Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Selçuk Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki Çınaraltı Halk Pazarı’nda izinsiz etil alkol satıldığı bilgisi alındı. Ekipler, saat 17.00 civarında adrese giderek denetim yaptı. Yapılan kontrolde, iş yerinde 5 litrelik bidonlar halinde toplam 95 litre etil alkol ele geçirildi. İş yeri sorumlusu İ.Ö.’nün tespit edilen ürünleri gönüllü olarak teslim ettiği belirtildi.

Denetimlerin devamında, iş yeri önünde park halinde bulunan ve Y.K.'ye ait olduğu belirlenen 16 BKM 027 plakalı araçta yapılan aramada ise 5 litrelik bidonlar halinde toplam 40 litre etil alkol ele geçirildi. Araçtaki etil alkollere de ekipler tarafından el konuldu.

Ele geçirilen toplam 135 litre etil alkol muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olarak cumhuriyet savcılığına bilgi verilerek soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA