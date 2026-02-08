Olay, Yıldırım ilçesi Gökdere mevkiinde yaşandı. Dere içinde hareketsiz şekilde yatan 35 yaşındaki Mehmet Ali B.’yi gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbi duran genç, sağlık görevlileri tarafından dere içinde yaklaşık 10 dakika süren kalp masajıyla hayata döndürüldü. Yapılan müdahale sonucu kalbi yeniden çalıştırılan şahıs hayata döndürüldü. Mehmet Ali B., itfaiye ekipleri ve sağlık çalışanları tarafından dere içerisinden kontrollü şekilde çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Ali B., hastanede de kalp masajıyla hayata geri döndürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, aynı bölgede son 2 ay içerisinde 2 kez dere içerisinde cansız beden bulunmuş olması dikkat çekti.

Kaynak: İHA