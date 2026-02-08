Osmanlı’nın doğduğu topraklar olan Bursa ve İnegöl, yalnızca bir şehir değil; Türk tarihinin kalbi sayılıyor. Peki bu topraklarda hangi Türk boyları öne çıkıyor?

BURSA: KAYI BOYU’NUN BAŞKENTİ

📌 Bursa, tarihî kayıtlara göre ağırlıklı olarak Kayı Boyu yerleşim alanıdır.

Kayı Boyu → Osmanlı Devleti’nin kurucu boyu

Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi’nin obaları Bursa–Bilecik hattında konumlandı

Osmanlı Beyliği’nin devletleşmesiyle Bursa, Kayı Boyu’nun merkez şehri oldu

📜 Osmanlı tahrir defterlerinde Bursa çevresinde:

Kayı

Bayat

Avşar

boylarına ait yerleşim izleri bulunur.



🏘️ İNEGÖL: OSMANLI’NIN İLK FETHEDİLEN YERLERİNDEN

📍 İnegöl, Osmanlı’nın tarih sahnesine çıktığı en kritik yerleşimlerden biridir.

İnegöl’de öne çıkan Türk boyları:

🔹 KAYI BOYU (Ana unsur)

İnegöl, Osman Gazi döneminde fethedildi

Bölge, Kayı Boyu obalarının yerleşik hayata geçtiği ilk alanlardan biri

Köy adları ve yerleşim düzeni Kayı izleri taşır

🔹 BAYAT BOYU

İç Anadolu’dan Bursa havzasına yönelen Bayat obaları

İnegöl kırsalında tarım ve hayvancılıkla yerleşti

🔹 AVŞAR BOYU (Daha sınırlı)

Göçebe–yarı göçebe yapılarıyla bilinir

İnegöl ve çevresinde mevsimlik konaklama izleri vardır.