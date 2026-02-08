Osmanlı’nın doğduğu topraklar olan Bursa ve İnegöl, yalnızca bir şehir değil; Türk tarihinin kalbi sayılıyor. Peki bu topraklarda hangi Türk boyları öne çıkıyor?
BURSA: KAYI BOYU’NUN BAŞKENTİ
📌 Bursa, tarihî kayıtlara göre ağırlıklı olarak Kayı Boyu yerleşim alanıdır.
Kayı Boyu → Osmanlı Devleti’nin kurucu boyu
Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi’nin obaları Bursa–Bilecik hattında konumlandı
Osmanlı Beyliği’nin devletleşmesiyle Bursa, Kayı Boyu’nun merkez şehri oldu
📜 Osmanlı tahrir defterlerinde Bursa çevresinde:
Kayı
Bayat
Avşar
boylarına ait yerleşim izleri bulunur.
🏘️ İNEGÖL: OSMANLI’NIN İLK FETHEDİLEN YERLERİNDEN
📍 İnegöl, Osmanlı’nın tarih sahnesine çıktığı en kritik yerleşimlerden biridir.
İnegöl’de öne çıkan Türk boyları:
🔹 KAYI BOYU (Ana unsur)
İnegöl, Osman Gazi döneminde fethedildi
Bölge, Kayı Boyu obalarının yerleşik hayata geçtiği ilk alanlardan biri
Köy adları ve yerleşim düzeni Kayı izleri taşır
🔹 BAYAT BOYU
İç Anadolu’dan Bursa havzasına yönelen Bayat obaları
İnegöl kırsalında tarım ve hayvancılıkla yerleşti
🔹 AVŞAR BOYU (Daha sınırlı)
Göçebe–yarı göçebe yapılarıyla bilinir
İnegöl ve çevresinde mevsimlik konaklama izleri vardır.