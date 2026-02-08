Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla 7 Şubat 2026 tarihinde Kestel ve Gürsu ilçelerinde sabit yol kontrolleri, hareketli denetimler ve umuma açık yer uygulamaları gerçekleştirildi.



Uygulama kapsamında 10 farklı noktada gerçekleştirilen sabit ve hareketli yol kontrollerinde 572 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken, aranan 1 şahıs yakalandı. Denetimlerde 297 araç kontrol edilirken, 1 araç sürücüsüne 2 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Umuma açık yerlere yönelik yapılan denetimlerde ise 41 iş yeri kontrol edildi. Bu kapsamda 645 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken, aranan şahsa rastlanılmadı. 4 iş yerinde 4207 Sayılı Kanuna muhalefet tespit edilerek tutanak düzenlenirken, 2 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenerek gerekli işlemler yapıldı.

Şüphe üzerine durdurulan bir araçta ve devamında şahsın evinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 73 adet 9 mm fişek, 3 adet şarjör, 1 adet kılıç, 1 adet yivsiz av tüfeği, 6 adet kartuş, 1 adet kama tarzı bıçak ile daralı ağırlığı 7,20 gram olan narkotik madde ele geçirildi.

Araç sürücüsü H.K. isimli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamaların kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.