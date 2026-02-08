Cizre Kaymakamlığı konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, milli teknoloji hamlesi doğrultusunda gençlerin teknoloji üretme süreçlerine aktif katılımının önemine dikkat çekildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, TEKNOFEST’in yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda yerli üretimi ve yenilikçi düşünceyi teşvik eden bir teknoloji platformu olduğu ifade edildi. Toplantıda, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Şırnak İl Temsilcisi Rukiye Asan tarafından yapılan sunumda, TEKNOFEST yarışma kategorileri, başvuru takvimi, proje geliştirme aşamaları ve değerlendirme kriterleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Asan, TEKNOFEST sürecinde öğrencilere sunulan mentorluk, akademik danışmanlık ve teknik destek imkanlarına dikkat çekerek, gençlerin hayallerini projeye dönüştürmeleri için her türlü imkânın sağlandığını belirtti.

Programda konuşan Şube Müdürü Ahmet Gümüş ise Cizre’deki okullarda yürütülen proje çalışmalarının daha planlı ve koordineli şekilde ilerlemesi için çalışmaların hızlandırıldığını ifade etti. AR-GE Koordinatörü Şükran Çetik ile iş birliği içerisinde sürecin yürütüleceğini belirten Gümüş, "TEKNOFEST’e hazırlanmak isteyen tüm öğretmen ve öğrencilerimizin yanındayız. Proje üretiminden başvuru sürecine, akademik rehberlikten teknik altyapıya kadar her aşamada destek sağlayacağız. Cizre’den TEKNOFEST’e güçlü bir katılım hedefliyoruz" dedi.

Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla devam ederken, Cizreli öğrencilerin teknolojiye olan ilgisi ve proje üretme heyecanı dikkat çekti. Öğretmenler de bu sürecin öğrencilerin bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Bilgilendirme toplantısı, Cizre’de teknoloji üreten bir nesil yetiştirme hedefi doğrultusunda atılacak adımların değerlendirilmesiyle sona erdi.