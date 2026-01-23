BURSA JEOTERMAL ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN TAŞINMAZ VE DURAN VARLIKLARININ SİGORTA YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI





Bursa Jeotermal Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin Taşınmaz ve Duran Varlıklarının Sigorta Yaptırılması Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/44705

1- İdarenin 1.1. Adı : BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - BURSA JEOTERMAL ENERJİ SU İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Gözede Mah.İpekyolu Bulv. No:127 16450 Kestel/BURSA KESTEL/BURSA 1.3. Telefon numarası : 02243619898 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 16.02.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : GÖZEDE MAH.İPEK YOLU BULVARI NO:127 KESTEL/BURSA - TOPLANTI SALONU



3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı : Bursa Jeotermal Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin Taşınmaz ve Duran Varlıklarının Sigorta Yaptırılması Hizmet Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Taşınmaz ve Duran Varlıkların 12 ay süre ile sigortalanması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Gözede Mahallesi İpekyolu Bulvarı No:127 16450 Kestel/BURSA - GAZİAKDEMİR MAH.ÇEKİRGE CAD.NO:4/36 OSMANGAZİ/BURSA 3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.



4-Katılımveyeterlikkriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklifmektubu.

4.1.2.Teklifvermeyeyetkiliolunduğunugösterenbilgivebelgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. 4.3.2. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: AcentelikSözleşmesiBroker Ruhsatı ve/veya yetki belgesi

Sigorta acentelik veya yetki belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Kamu ve özel sektörde yapılan her türlü kaza ve yangın sigortaları benzer iş olarak kabul edilecektir



5- Ekonomikaçıdanenavantajlıteklifsadecefiyatesasınagörebelirlenecektir.



6- İhaleyesadeceyerliisteklilerkatılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılanistekliylebirimfiyatsözleşmeimzalanacaktır.



10- Buihalede,işintamamıiçinteklifverilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.



12- Buihaledeelektronikeksiltmeyapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14- Konsorsiyumolarakihaleyeteklifverilemez.



15-Diğerhususlar:İhaledeUygulanacakSınırDeğerKatsayısı(R): SigortaHizmetleri/0,71

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.