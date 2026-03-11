Bursa’nın İnegöl ilçesinde Hamidiye Mahallesi Ş.Süleyman Acar Sokak üzerinde 4 Kasım 2024 tarihinde BUSKİ tarafından altyapı çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar esnasında iş makinesi sokak üzerindeki bir apartmanın ana enerji kablosuna temas ederek kabloyu kopardı. Bu durumun ardından 91 yaşındaki Yıldız Çenber’in yaşadığı apartmanda elektrikler kesildi.

Yaşanan olaydan sonra BUSKİ sorumluluğunda bulunan ana hat üzerindeki tamiratın tamamlandığı, ancak bina içerisindeki arızanın şahsa ait olduğu yönünde Yıldız Çenber’e bildirim yapıldığı öğrenildi. Çenber ise meydana gelen arızayı kendi imkanlarıyla tamir ettirdiğini ve bu işlem için yaklaşık 7 bin lira ödeme yaptığını ifade etti.

BUSKİ’den gelen belgelerde tamiratın kendileri tarafından yapılmış gibi gösterildiğini iddia eden Çenber, duruma tepki gösterdi. Yaşadıklarını anlatan Çenber, “Benim elektriğimi koparttılar. Saate kadar yanmış, hat yanmış. Ondan sonra bana “Senin yemeklerin ziyan olmasın. Sen bunu çabuk yaptır ki cezası var bunun” dediler. Ondan sonra bende tuttum ustayı yaptırdım, şimdi kendileri yaptırmış gibi gösteriyorlar. Bağladılar ya kabloyu, kendimiz yaptık havasına çekiyorlar.” ifadelerini kullandı.

Eşinin emekli maaşıyla geçindiğini belirten Çenber, yaptığı ödemenin kendisini zor durumda bıraktığını dile getirdi. “Eşimin maaşından dolayı az maaş alıyoruz biz. 3 ay 4 ay eziyet çektim ben o parayı denkleştirmek için. Çok eziyet çektim.” diyen Çenber “Denkleştirme değil de yani idare ederek, kendimi perişan ederek, ne hastalığıma gittim ne gözümün çaresine baktım. Hiçbir şeye bakamadım. Çok para almıyorduk.” şeklinde konuştu.

Diğer yandan Çenber, ödediği paranın geri verilmesinin kendisine teklif edildiğini ancak bunu kabul etmediğini belirterek “Bana ‘Paranı geri verelim’ dediler ama ben kimsenin parasını almaya gelmedim.” ifadelerini kullandı.