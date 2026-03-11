Başkan Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Son günlerde kesilen trafik cezalarıyla ilgili vatandaşlarımızdan yoğun şikâyetler gelmektedir. Bu nedenle bu açıklamayı yapma gereği duydum. Öncelikle bilinmelidir ki; Şoförler Odası tarafından basılmış bir plakaya ceza kesilmesi doğru değildir. Standart dışı bir plakayı da zaten Şoförler Odası basamaz. Eğer bu şekilde bir durum varsa ve vatandaş bu nedenle ceza almışsa, bu tamamen denetim mekanizmasının ve ilgili kurumların sorumsuzluğudur. Öte yandan ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda kesilen yüksek trafik cezaları vatandaş üzerinde ciddi bir yük oluşturmaktadır. İnsanlar kiralarını, elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemek için ayırdıkları parayı, hiç beklemedikleri bir trafik cezasına vermek zorunda kalmaktadır. Bu durum toplumsal bir yarayı daha da derinleştirmektedir. Trafik denetimleri ve radar uygulamaları vatandaşımıza tuzak kurmak amacıyla değil, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmalıdır. Bütçe açıklarını kapatmanın yolu vatandaşlara kesilen cezalar olmamalıdır. Sosyal bir hukuk devletinde esas olan, cezayı artırmak değil suçu önleyici tedbirleri güçlendirmektir. Ayrıca trafik cezalarının vatandaşın gelir düzeyine göre düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazı insanlar için kesilen ceza hiçbir anlam ifade etmezken, asgari ücretle geçinen bir vatandaş için çok ağır sonuçlar doğurabilmektedir. Örneğin asgari ücretle geçinen birine yüz binlerce liralık ceza kesmek sosyal adaletle bağdaşmaz. Dünyada bazı ülkelerde uygulandığı gibi, trafik cezalarının gelire göre belirlenmesi hem adalet duygusunu güçlendirecek hem de caydırıcılığı daha doğru şekilde sağlayacaktır. Amaç vatandaşımıza ceza kesmek değil, trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak olmalıdır.”

