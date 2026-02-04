Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okul önünde servis aracının çarptığı ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti.

Beylikbağı Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Caddesi'ndeki Bilgi İlkokulu önünde meydana gelen kazada, okul çıkışı servise binmek için yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 1. sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu'na, 41 P 3597 plakalı servis minibüsü çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, aracın çarpması sonucu ağır yaralanan küçük çocuğun kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Elanur Tabakoğlu'un cenazesi morga kaldırıldı.

Servis sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.