Olay, Kestel ilçesi Alaçam Mahallesi Seyidabat Şelalesi yatağı istikameti Ushum Vadisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kemal K. bisikletiyle araziye çıktı. Bir süre sonra yiyeceğinin tükendiğini ve tansiyonunun yükseldiğini belirten Kuşoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Bursa AFAD Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ormanlık alanda arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, kısa süre içerisinde mahsur kalan vatandaşa dron desteğiyle ulaştı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kuşoğlu'nun, ekiplerin ulaştığı noktanın araçların bulunduğu bölgeye yaklaşık 30 dakikalık yürüme mesafesinde olduğu belirtildi.