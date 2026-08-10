Türkmenören Mahallesi’nde meydana gelen olayda yaşlı kadın, evinin bahçesinde sopa ve yumruklarla darbedildi.

Ağır şekilde yaralanan İslim Yaprak’ı gören komşuları duruma müdahale ederek yaşlı kadını Bozova Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Yaprak’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İbrahim Yaprak’ın geçmişte İsviçre’de eşini boğarak öldürdüğü ve bu suçtan yaklaşık 15 yıl cezaevinde kaldığı belirtildi. Tahliye edildikten sonra yaklaşık 10 gün önce Türkiye’ye dönen Yaprak’ın annesiyle yaşamaya başladığı öğrenildi.

Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşlı kadının darbedildiği anların ise cep telefonu kamerasına yansıdığı belirtildi. Görüntülerde şüphelinin elindeki sopayla annesine art arda vurduğu, aldığı darbeler nedeniyle kadının güçsüz düştüğü görüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.