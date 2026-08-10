Demokrat Parti İnegöl İlçe Başkanı Murat Balakuş, yaptığı açıklamada “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında gündeme getirilen çerçeve yasa tasarısının yalnızca hukuki bir düzenleme olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri, milli egemenlik ve toplumsal bütünlük açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.

“TERÖRDEN KURTULMAK HEPİMİZİN ORTAK HEDEFİ”

Türkiye’nin terör belasından kurtulmasının ortak hedef olduğunu belirten Balakuş, ancak bu hedefe ulaşılırken hukuk devletinden taviz verilmemesi gerektiğini söyledi.

Balakuş, devletin üniter yapısının tartışmaya açılmasının ve millet iradesinin devre dışı bırakılmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, “Demokrat Parti olarak terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha açıkça ifade ediyoruz. Türkiye’nin terör belasından kurtulması hepimizin ortak hedefidir. Ancak bu hedef, hukuk devletinden taviz verilerek, devletin üniter yapısı tartışmaya açılarak ya da millet iradesi devre dışı bırakılarak gerçekleştirilemez” dedi.

“MİLLETTEN GİZLENEN SÜREÇLER MEŞRU DEĞİLDİR”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın açıklamalarına da atıfta bulunan Balakuş, sürecin kamuoyundan gizli yürütülmesine tepki gösterdi.

Balakuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin denetimi dışında yürütülen ve kamuoyunda açık şekilde tartışılmayan girişimlerin toplumsal güven oluşturamayacağını savunarak, “Böylesine önemli bir düzenlemenin kapalı kapılar ardında şekillendirilmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.



İKTİDARA PEŞ PEŞE SORULAR

Balakuş açıklamasında iktidara dört soru yöneltti:

“Bu çerçeve yasa kimlerle hazırlanmıştır? Sürecin kapsamı ve hedefleri neden milletimizden gizlenmektedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi neden bu sürecin asli zemini hâline getirilmemektedir? Şeffaflıktan neden kaçınılmaktadır?”

Balakuş, iktidarın geçmiş yıllarda kullandığı “teröre taviz yok” söylemi ile bugün gündeme gelen yeni çerçeve yasa arayışının siyasi açıdan sorgulanması gerektiğini ifade etti.

“BİZİM İTİRAZIMIZ BARIŞA DEĞİL”

Açıklamasında özellikle “barış” kavramına vurgu yapan Balakuş, Demokrat Parti’nin itirazının barışın kendisine olmadığını söyledi.

Balakuş, “Bizim itirazımız barışa değildir. Bizim itirazımız, barış adı altında Cumhuriyet’in temel değerlerinin aşındırılmasına, milli egemenlik ilkesinin zedelenmesine ve devletin kurucu esaslarının tartışmalı hâle getirilmesine yöneliktir” dedi.

“CUMHURİYET PAZARLIK KONUSU DEĞİLDİR”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecine dikkat çeken Balakuş, Cumhuriyetin siyasi hesaplar uğruna tartışmaya açılmasına karşı olduklarını belirtti.

Balakuş, “Türkiye Cumhuriyeti, masa başında kurulmuş bir devlet değildir. Çanakkale’de, Sakarya’da ve Dumlupınar’da verilen büyük mücadelelerle kurulmuş; aziz şehitlerimizin emaneti olarak bizlere bırakılmıştır. Bu emanetin herhangi bir siyasi hesap uğruna tartışmaya açılmasına sessiz kalmamız mümkün değildir” ifadelerini kullandı.



DEMOKRAT PARTİ’NİN DURUŞUNU AÇIKLADI

Demokrat Parti’nin sürece ilişkin tavrının net olduğunu belirten Balakuş, açıklamasında şu mesajları verdi:

“Terör örgütleriyle mücadele edilir; onlara meşruiyet kazandırılmaz. Devlet vatandaşına şefkat gösterir; teröre karşı ise tavizsiz davranır. Cumhuriyet pazarlık konusu değildir. Milli egemenlik pazarlık konusu değildir. Türk milletinin birliği pazarlık konusu değildir.”

“MİLLET İRADESİ ESAS ALINMALI”

Türkiye’nin geleceğinin kişisel siyasi hesaplara değil, güçlü kurumlara ve hukuk devletine dayanması gerektiğini vurgulayan Balakuş, Demokrat Parti olarak Cumhuriyetin temel değerlerini savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Balakuş, “Türkiye’nin geleceği, kişisel siyasi hesaplara değil; güçlü kurumlara, bağımsız yargıya, hukuk devletine ve millet iradesine dayanmalıdır. Demokrat Parti olarak bu ilkelerden taviz vermeyecek, milletimizin hukukunu ve Cumhuriyetimizin temel değerlerini kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz” dedi.