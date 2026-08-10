Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Aydın, yaptığı basın açıklamasında İnegöl ekonomisinin ciddi bir süreçten geçtiğini belirterek üretici, sanayici ve esnafın yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Aydın, seçim dönemlerinde gündeme gelen Lojistik Merkezi, Yeni Model Fuar Alanı ve Keresteciler Sitesi projelerinin akıbetinin kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

"İNEGÖL ÜRETİCİSİ TARİHİNİN EN ZOR DÖNEMLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYOR"

Aydın, İnegöl'ün mobilya ve orman ürünleri sektöründe Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu, ancak üreticinin son yılların en zorlu dönemlerinden geçtiğini ifade etti.

"Artan maliyetler, daralan iç ve dış pazar, küresel ekonomik gelişmeler ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar üreticimizi her geçen gün daha da zorlamaktadır." dedi.

"ÜRETİCİNİN BEKLENTİSİ GÜÇLÜ BİR İRADE"

Üreticilerin en büyük beklentisinin sorunlarının sahiplenilmesi olduğunu belirten Ahmet Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Böylesine kritik bir süreçte üreticimizin en büyük beklentisi; sorunlarının sahiplenilmesi, çözüm üretilmesi ve güçlü bir iradenin ortaya konulmasıdır."

"PROJELERİN AKIBETİ AÇIKLANMALI"

Aydın, seçim dönemlerinde kamuoyuna duyurulan bazı projelerin son durumuna ilişkin açıklama yapılması gerektiğini belirterek şu soruları yöneltti:

İnegöl Lojistik Merkezi Projesi

Yeni Model Fuar Alanı

Keresteciler Sitesi Projesi

"Bu projelerin hangi aşamada olduğu konusunda üreticimize ve hemşehrilerimize açık ve şeffaf bir bilgilendirme yapılması artık bir ihtiyaç haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK ÜRETİCİLERE DESTEK ÇAĞRISI

Açıklamada, sektörde yaşandığı ifade edilen tekelleşme eğiliminin küçük ve orta ölçekli işletmeleri zor durumda bıraktığı belirtilirken, hammadde maliyetleri ve piyasa şartlarının birçok işletmeyi ayakta kalma mücadelesi vermeye zorladığı kaydedildi.

Ahmet Aydın, küresel ekonomik gelişmeler ve ihracat pazarındaki daralmanın da İnegöl ekonomisini olumsuz etkilediğini ifade etti.

"İNEGÖL BÜYÜK BİR POTANSİYELE SAHİP"

İnegöl'ün sahip olduğu avantajlara dikkat çeken Aydın, şehrin;

Limanlara yakınlığı,

Bursa'nın güçlü sanayi merkezlerinden biri olması,

Ankara ile Marmara arasında stratejik konumu,

Üretim kültürü ve yetişmiş insan kaynağı

sayesinde çok daha büyük başarılara ulaşabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

"MİLLİ GÖRÜŞ ÜRETİMİ MERKEZE ALIR"

Basın açıklamasında Milli Görüş anlayışının üretim odaklı bir ekonomi modelini savunduğunu ifade eden Ahmet Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"Milli Görüş hareketi; önce üretim, önce istihdam, önce adil paylaşım anlayışını savunmaktadır. Üretmeden kalkınmanın olmayacağına, güçlü Türkiye'nin güçlü üreticiyle mümkün olacağına inanıyoruz."

"ELEŞTİRMEK İÇİN DEĞİL, ÇÖZÜM İÇİN KONUŞUYORUZ"

Açıklamasının sonunda amaçlarının polemik oluşturmak olmadığını vurgulayan Ahmet Aydın, üretici, sanayici ve esnafın yanında olmaya devam edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bizim gayemiz eleştirmek için eleştirmek değil; çözüm üretmek, ortak aklı güçlendirmek ve İnegöl'ün hak ettiği yatırımları almasına katkı sağlamaktır. Yeniden Refah Partisi olarak her zaman üreticimizin, sanayicimizin, esnafımızın ve emek veren tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."