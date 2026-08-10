Bayrak, İYİ Parti olarak terör örgütleriyle müzakere edilmesine karşı olduklarını belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti pazarlık konusu yapılamaz” dedi.

İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı Recep Bayrak, parti teşkilatı adına yaptığı açıklamada, terörle mücadelede devletin tavrının değişmemesi gerektiğini savundu. Bayrak, “İYİ Parti olarak ilk günden beri açıkça söyledik: Terörle pazarlık yapılmaz. Teröristle müzakere edilmez. Devlet, terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilmez” ifadelerini kullandı.

“İMRALI’DAN GÖNDERİLEN MESAJLARLA BELİRLENEMEZ”

“Terörsüz Türkiye” adı altında yürütülen sürece tepki gösteren Bayrak, kapalı kapılar ardında gerçekleştirildiğini öne sürdüğü görüşmeler ve TBMM gündemine getirilen “Çerçeve Yasa” üzerinden hükümete eleştiriler yöneltti.

Bayrak, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin İmralı'dan gönderilen mesajlarla belirlenemeyeceğini ifade ederek, söz konusu sürecin Türkiye'nin terör karşısındaki tavrını değiştirme girişimi olduğunu savundu.

“ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİ HİÇE SAYILAMAZ”

Açıklamasında şehit ve gazilerin önemine vurgu yapan Bayrak, şöyle konuştu:

“Şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe sayan hiçbir anlayışı kabul etmiyoruz. Silahla ve kanla elde edilemeyenlerin siyaset masasında elde edilmesine kapı açılmasına karşıyız.”

Bayrak, sürecin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş iradesini ve üniter devlet yapısını tartışmaya açabilecek bir noktaya taşınmaması gerektiğini belirtti.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ PAZARLIK KONUSU YAPILAMAZ”

İYİ Parti'nin kırmızı çizgilerinin bulunduğunu belirten Bayrak, Türkiye Cumhuriyeti'nin pazarlık konusu yapılamayacağını vurguladı.

Bayrak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Millî egemenliğimiz üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz. Türk milletinin geleceği, terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez.”

“BİZ TÜRK MİLLETİNİN TARAFINDAYIZ”

“Barış” söylemi üzerinden teröristle müzakere edilmesinin kabul edilemeyeceğini savunan Bayrak, İYİ Parti'nin tarafının net olduğunu söyledi.

Bayrak, “Biz Türk milletinin tarafındayız. Biz Cumhuriyetin tarafındayız. Biz millî egemenliğin tarafındayız. Biz hukukun tarafındayız. Biz şehitlerimizin emanetinin tarafındayız. Biz gazilerimizin onurunun tarafındayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün tarafındayız” dedi.

“TERÖRİST, TERÖRİSTTİR”

Açıklamasının devamında siyasi muhataplık tartışmalarına da değinen Bayrak, İmralı üzerinden yürütülen tartışmalara tepki gösterdi.

Bayrak, “Kimileri İmralı’yı siyasi muhatap kabul edebilir. Kimileri milletin karşısına çıkıp bütün bunları yeni isimlerle, yeni sloganlarla, yeni ambalajlarla sunabilir. Ama biz gerçeğin adını değiştirmeyeceğiz: Terörist, teröristtir. Silah, silahtır. Tehdit, tehdittir. Devlet de devlettir!” ifadelerini kullandı.

“İYİ PARTİ CUMHURİYETİN NÖBETİNDE”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu liderliğinde partinin bugüne kadar sürdürdüğü tutumun devam edeceğini belirten Bayrak, teşkilat olarak mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Bayrak, “Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değildir! İYİ Parti buradadır. İYİ Parti milletinin yanındadır. İYİ Parti Cumhuriyetin nöbetindedir” diye konuştu.

Açıklamasını sert mesajlarla sürdüren Bayrak, “Ne Cumhuriyetimizi pazarlık masasına bırakacağız ne Türkiye’nin geleceğini terör örgütlerinin taleplerine teslim edeceğiz. Milletimizle birlikte bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

Bayrak, basın açıklamasının sonunda ise “Ve herkes şunu bilsin ki: İhanetin zaman aşımı yoktur!” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN