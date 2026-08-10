Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları CHP’de köklü değişim yapıyor. Bursa’da görevden alınan Nihat Yeşiltaş’ın yerine Turgut Özkan atanmıştı.



Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, ilçe yönetimleri için hazırladığı kapsamlı dosyayı CHP genel merkezine sundu. Yıldırım Gazetesi’nin aldığı kulis bilgilerine göre İlçe Başkanlığına atanacak isimler bugün resmi bir yazıyla ilçelere tebliğ edilecek.



CHP’nin İnegöl İlçe başkanı ise Zemci Şahin başkanlığında başkan Yardımcısı olarak 2 dönem görev yapan Armağan Dursun olacak.

ARMAĞAN DURSUN KİMDİR?

1989 Yılında Artvin’de dünyaya gelen Armağan Dursun, 1993 yılında ise ailesiyle birlikte İnegöl’e yerleşti. İlk okulu Altıeylül İlköğretim okulunda, ortaokulu Vehbi Koç’ta liseyi ise 21. Yüzyıl Lisesinde okuduktan sonra Kıbrıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünü okudu. Esenyurt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalında lisans eğitimini tamamladı. İnegöl’e Enerji Sistemleri Yüksek Mühendisi olarak döndü.

2008 yılında CHP’ye üye oldu. Gençlik Kollarındaki aktif çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Son 2 dönemdir Zemci Şahin’in İlçe Başkanı olduğu CHP İlçe Yönetiminde İlçe Başkan Yardımcısı görevlerine kadar yükseldi. İlk dönemde Gençlik Kollarından sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı, 2. döneminde ise Parti Propagandalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı oldu. Mutlak Butlan kararının ardından Bursa ve İlçe yönetimlerinin görevden alınması sonrası CHP’nin İnegöl İlçe Başkanı oldu.



EN GENÇ BAŞKAN OLARAK GÖREV YAPACAK

Armağan Dursun’un CHP İlçe Başkanlığı görevini devralmasıyla birlikte ilçede ki aktif ilçe başkanları arasındaki en genç isim olacak.