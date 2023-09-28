Bursa'nın Mudanya ilçesinde kırsal sahillerinde yasak alanda toplandığı belirlenen yaklaşık 6 bin kilogram kum şırlanı ele geçirilirken, 6 kişi hakkında her birine 5 bin 628'er liralık idari para cezası uygulandı.BURSA (İGFA) - Mudanya'nın kırsal sahillerinden Eğerce ve Mesudiye mahallelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Mudanya, Gemlik, Orhangazi ve Büyükorhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Tirilye Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla müşterek operasyon düzenlendi.

Yasak alanda kum şırlanı denetimi yapan ekipler, denetimde yasak olmasına rağmen denizden el direci yardımı ile kum şırlanı çıkarıldığını tespit etti.

Yasak avcılık yapan 6 kişi hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunun 5/1 Maddesi gereğince her birine ayrı ayrı 5 bin 628 TL olmak üzere toplamda 33 bin 768 TL idari para cezası uygulandı.

​Denizden çıkarılan ve piyasa değeri yaklaşık 275 bin TL olan 5 bin 500 kilogram kum şırlanı ile piyasa değeri 105 bin TL olan 35 adet el direci ve toplam piyasa değeri 10 bin TL olan 2 adet dalış takımı ele geçirildi.

Denetimde ele geçirilen el direcleri ve dalış takımları imhası için Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınırken, denizden çıkartılan 5 bin 500 kg kum şırlanı ise canlı olarak yeniden denize bırakıldı.