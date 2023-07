Kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda çiftçiye her türlü desteği sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ marifetiyle hayata geçirilen gölet ve sulama tesisleriyle de çiftçiye can suyu olmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da kırsal kalkınmayı sağlayarak köyden kente göçün önüne geçmek için kaliteli fide fidan dağıtımından ekipman desteklerine ve pazarlamaya kadar her alanda üreticinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, sulama göleti yatırımlarında hız kesmiyor.

Sulu tarıma geçişle birlikte aynı araziden bir yılda birden fazla ürün alınmasını sağlamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 125 bin 252 metreküp depolama hacmine sahip Orhaneli İkizoluk-Yeşiller mebranlı sulama göletini tamamlayıp, su tutmayı sağladı.

Bölgede 440 dekar alanın sulu tarıma açılmasını sağlayacak sulama tesisiyle ilgili imalatlara da kısa sürede başlanacak. Çalışmalar kapsamında Keles’in Pınarcık Mahallesine de 450 ton ve 225 ton kapasiteli 2 sulama havuzu kazandırıldı. Yağmurlama ve damlama sulama sistemi ile kullanılacak bu havuzlarla da 1750 dekar alanın sulanması sağlanacak.

Mustafakemalpaşa ilçesi Muradiyesarnıç Mahallesi’ne kazandırılacak gölet ve sulama tesisi ile ilgili çalışmalar da hızla devam ediyor. Kazı işlemlerinin tamamlanma aşamasına geldiği gölette membran kaplama uygulamasına kısa sürede başlanacak ve gölet inşaatı yılsonuna kadar tamamlanarak su tutmaya başlanacak. Toplam 180 bin 783 metreküp su tutma kapasitesine sahip bu göletle de yaklaşık 750 dekar alanın sulanması sağlanacak.

VERİM ARTACAK

Bursa’nın sahip olduğu tüm değerlerin yanında aynı zamanda bir tarım şehri olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sulu tarımla birlikte tarımda verimin daha da artacağını vurguladı. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan tüm kırsal mahallelere sulama göleti ve tesisi kazandırmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Kırsal mahallelerde altyapının yanında BUSKİ marifetiyle tarımsal yatırımlarımız da hız kesmeden sürüyor. Tarım potansiyelinin yüksek olduğu bölgelere kazandırdığımız sulama göletleri ile hem ürün kalitesini hem de verimliliği artırıyoruz. Tamamlanan ve inşaatı devam eden tesislerimizin Bursa tarımına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.