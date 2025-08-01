Gölpazarı Polis Merkezi Amiri Komiser Tamer Kurtul, Yenipazar İlçe Emniyet Amirliğine atandı.

Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Merkezi Amiri Komiserliği görevini yürüten Tamer Kurtul, Yenipazar İlçe Emniyet Amirliğine atandı. 2021 yılından bu yana Gölpazarı’nda görev yapan Kurtul, "2021 yılında adım attığım Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği’nde, Polis Merkezi Amiri olarak görev yapmak benim için yalnızca büyük bir sorumluluk değil, aynı zamanda tarifsiz bir gurur kaynağı oldu. Bu süreçte görevimi yerine getirmenin ötesinde; bu güzel ilçenin bir ferdi oldum, burada bir aile buldum. Gölpazarı’nda geçirdiğim her gün, sizlerle paylaştığım dostluklar, omuz omuza verdiğimiz emekler ve birlikte yaşadığımız nice hatıra, ömür boyu kalbimde özel bir yer edecek. Gönlümün bir köşesi her zaman Gölpazarı’nda kalacak" dedi.