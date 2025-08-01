Bilecik İl Müftülüğü tarafından Yaz Kur’an Kursları öncesinde görev alacak öğretici ve din görevlilerine yönelik hizmet içi eğitim semineri gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 2025 Yılı Yaz Kur’an Kursları uygulama esasları doğrultusunda düzenlenen seminerde, katılımcılara dini bilgiler öğretim teknik ve yöntemleri, çocuk ve gençlerle etkili iletişim, ilk yardım eğitimi ve mahremiyet eğitimi gibi başlıklarda bilgi verildi.

Seminerle, Yaz Kur’an Kursları’nda görev alan personelin mesleki yeterliliklerinin artırılması ve öğrencilere daha nitelikli bir eğitim sunulması amaçlandı.