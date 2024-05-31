Bursa Kız Lisesi mezunları, mantı gününde bir araya geldi.

Her yıl olduğu gibi Atatürk heykeline mezunlarla birlikte çelenk sunumunu gerçekleştiren kız lisesi öğrencileri, mezunlarının da bulunduğu Barış Kadın Bando Takımının çaldığı marşlarla herkesi coşturdu. Okul bahçesinde toplanan öğrencilere, 30., 40. ve 50. yıl mezuniyet plaketi verildi.

Bursa Kız Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Serap Erzen, "Eğitim gördüğü yere, günlerini, aylarını ve yıllarını vermiş mezunlarımız ile okulumuza olan vefa borcu için buradayız. Bizler kadınlar olarak düşünmekten, üretmekten sevgiyle emek vermekten hiç vazgeçmedik" dedi.