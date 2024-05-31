Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), haziran ayı için doğalgaz toptan satış fiyatlarında bir değişiklik yapılmadığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, doğalgaz toptan satış fiyatlarının piyasa koşulları, ülkenin ekonomik durumu, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife kararları ve maliyet unsurları göz önünde bulundurularak belirlenip tüketicilere sunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, "01 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olan doğalgaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır." ifadesi yer aldı.

BOTAŞ, Household Energy Price Index (HEPI) verilerine göre, konutlardaki doğalgaz fiyatlarının Ukrayna'nın ardından Avrupa'daki en düşük seviyede olduğunu belirtti.