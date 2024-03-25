Bursa Mehter Takımı derneğinin Olağan Genel Kurul toplantısı Merinos AKKM de bulunan dernek merkezinde yapıldı. Kongrede Mesut Özkeser güven tazeledi.

Türkiye’nin en önde gelen mehter takımlarından biri olan Tarihi Bursa Mehter Takımı Amerika’dan Çin’e, İngiltere’den Sudan’a kadar dört kıtada kırktan fazla ülkede Türk bayrağını dalgalandırarak, tarihi ve kültürü başarı ile temsil ediyor. Dernek statüsünde bulunan Bursa Mehter Takımının 134 üyesi bulunuyor. Genel kurul toplantısında tek liste ile yapılan seçimler neticesinde 2003 yılından beri başkanlık görevinde bulunan Mesut Özkeser güven tazeleyerek gelecek 3 yıl için tekrar başkan seçildi. Mesut Özkeser’in başkanlığındaki yönetim kurulu Süreyya Uyumaz, Mesut Yavaş, M. Kemal Kırayoğlu ve Kerim Bayramoğlu’ndan oluştu. Genel Kurula katılan üyelere teşekkür eden Mesut Özkeser, yeni seçilmiş olan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Bursa Mehter Takımını bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak için canla başla çalışacaklarını ifade etti.