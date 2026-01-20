İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası TikTok'a karşı harekete geçti. İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı İlhan Taşkıran konuyla ilgili CNBC-e'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Son dönemde bu platform üzerinden servis edilen ve özellikle gençleri olumsuz etkileyen görüntüler üzerine harekete geçtik. Bu kapsamda dolaşımda olan video içeriklerden oluşan geniş kapsamlı bir dosya hazırladık. Dosyanın içeriğinde özellikle 18 yaşından küçük çocukların çok kolay şekilde suça özendirildiği ve toplumumuzun ahlaki yapısıyla uyumlu olmadığını düşündüğümüz içerikler mevcut. Tüm içerikleri savcılığın değerlendirmesi üzerine sunduk."

"ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK HİSSEDİYORUZ"

Taşkıran, "Geçtiğimiz dönemde de TBMM içinde bu platform hakkında çeşitli tartışmalar olmuş faliyetler herkes tarafından konuşulmuştu ancak şu ana kadar buradan gerçekçi bir karar çıkmadı. Biz bu platform hakkında bireysel dava açamayacağımız için oda olarak harekete geçme kararı aldık. Biz internet kafeciler olarak daha çok 18 yaşından küçük çocuklar ile muhatap olduğumuz için önemli bir sorumluluk hissediyoruz. Bu konuda önemli bir hakimiyetimiz var. TBMM'de de ilgili tüm komisyonlarda da durumu detaylıca anlatıp davadan sonuç almak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

ÇETELEŞME İDDİASI

Suç duyurusu dilekçesinde; çocukların ateşli silahlar, kesici-delici aletler ve tabancalarla poz verdiği, tehdit ve güç gösterisi içeren videoların TikTok’ta yaygınlaştığı vurgulandı. Bu paylaşımların diğer çocuklar tarafından taklit edildiği, yorumlar ve özel mesajlar yoluyla grup/çeteleşme eğilimlerinin oluştuğu ifade edildi. Dilekçede, bu içeriklerin şiddeti meşrulaştırdığı, suçu cazip hale getirdiği ve toplumsal güvenliği tehdit eden sistematik bir sorun haline geldiği öne sürüldü.

Oda, TikTok’un algoritmasının şiddet içeriklerini benzer ilgi alanları üzerinden daha fazla çocuğa ulaştırdığını; bu durumun çocuklar arasında örgütlenme, meydan okuma ve güç rekabeti oluşturduğunu savundu. Platformun etkili bir yaş doğrulama, içerik denetimi ve önleyici mekanizma kurmadığı, mevcut denetimlerin yetersiz kaldığı iddia edildi.

DİNİ DEĞERLERİ HEDEF ALAN İÇERİKLER

Dilekçede ayrıca çocuklar tarafından üretilen ve çocuklara hitap eden; namaz ibadetiyle alay eden, dini ritüelleri küçümseyen ve tahkir edici nitelikteki videoların da algoritma yoluyla geniş kitlelere ulaştırıldığı belirtildi. Bu içeriklerin çocukların değer gelişimini olumsuz etkilediği, kutuplaşma ve nefret ortamını beslediği belirtildi.

HUKUKİ DAYANAKLAR SIRALANDI

Şikâyette; Türk Ceza Kanunu’nun 106, 214, 220 ve 216/3. maddeleri, 6136 sayılı Kanun, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, Anayasa’nın 41 ve 58. maddeleri ile 5651 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülüklere atıf yapıldı. Platformun, çocukların silah ve dini değerleri aşağılayan paylaşımlarını etkin biçimde kaldırmadığı ve yayılımı önleyecek gerçek tedbirler almadığı savunuldu.

İçeriklerin ebeveyn denetimi dışında, internet kafeler gibi toplu erişim noktalarında üretilip tüketilebileceğine dikkat çekilerek; ilgili kurumların ve meslek odalarının bilgilendirilmesi istendi. İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası, savcılığın kamu düzeni ve çocukların üstün yararı gerekçesiyle platform hakkında soruşturma başlatmasını ve önleyici tedbirlerin gecikmeksizin uygulanmasını istedi.