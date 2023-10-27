Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fuhuş çetesine yönelik Bursa merkezli, İzmir ve Adana'da operasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonda 200 polisin katılımıyla, çetenin başı olan F.K ve suç ortakları adım adım takip edildi. 2'si kadın olmak üzere toplam 13 şüpheliyi adreslerinde yakalayan polis ekipleri, şüpheli olan kişilerin evlerinde yaptığı aramalarda 2 tane ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, dijital meteryal, çok sayıda uyuşturucu madde, 450 dolar, 9 bin lira para ve 500 euro buldu.

İddialara göre fuhuşa zorlanan 28 tane mağdur kadın polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Daha sonra ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, adliyeye sevk edilirken, İl Emniyet Müdürlüğü operasyonların hız kesmeden devam edeceğini söyledi.