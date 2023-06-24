Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 49 kişi tutuklandı.

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 7 ay süren çalışmalar hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

84 şahsın Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilmiş, Süreç içerisinde yapılan çalışmalarda 19 şüpheli şahıs tutuklandı.

20.06.2023 günü Bursa ili Merkezli olmak üzere; Balıkesir, Ankara, Kocaeli ve Zonguldak İllerinde 120 ekip, 15 Narkotik dedektör köpeği, 2 Drone, 1350 Personel ile Özel Harekât, Çevik Kuvvet Polisleri ve Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Personelinin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında, 67 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sürecinde yakalanan şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda;

4 Kilo 700 Gram Metamfetamin,

3 Kilo 800 Gram Esrar,

2 Kilo 400 Gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai),

250 Adet Ecstasy Hap,

7 Adet Tabanca

70 Adet Fişek

4 Adet Av Tüfeği

5 Adet Kartuş,

10 Adet Hassas Terazi

1.000 TL ele geçirildi.

Çeşitli Suçlardan Aranan 10 Şahıs yakalandı. Yapılan operasyon neticesinde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yapan 67 şahsın 49'u tutuklandı, 3'ü ev hapsi cezası aldı, 15'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

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