Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde üreticilerin talepleri doğrultusunda tarla ve zeytinlik yollarını açarak tarımsal faaliyetlerin daha verimli yürütülmesini sağlıyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu kırsal mahallelerde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda tarla ve zeytinlik yollarını açıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatlarıyla, ilçe belediyeleriyle koordineli olarak yapılan çalışmalarla üreticilerin rahat bir şekilde üretim yapabilmesine olanak sağlanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı Çiftçi Destek Programı kapsamında Balıkesir’in tarımsal potansiyelini değerlendirmek, üreticilerin tarımsal faaliyetleri etkin ve verimli bir şekilde kullanmasını sağlamak amacıyla tarla ve zeytinlik yollarını genişletme çalışmalarını sürdürüyor. İlçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalar kapsamında İvrindi, Savaştepe ve Susurluk’ta tarla yolu genişletme çalışmaları gerçekleştirildi. İlçelerdeki vatandaşlardan gelen talep üzerine tarla yolları açılıyor; üreticilerin ekim, dikim ve hasat zamanlarında rahat bir şekilde hareket etmesi sağlanıyor.

İLÇELERDE HİZMETE BAŞLANDI

Çiftçilerin gelir düzeyini artırmak amacıyla tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerle üreticilerin elini güçlendiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tarla ve zeytinlik yollarını açarak üreticiyi tozdan, çamurdan kurtarıyor. İlçelerde tarla ve zeytinlik yollarının greyder yardımıyla genişletilmesi ve düzenlenmesi çalışmalarına başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; İvrindi, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde tarla ve zeytinlik yollarının greyder yardımıyla genişletilmesi ve düzlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.