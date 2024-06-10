Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi;

“Basında yer alan "Bir kadın personelin şube müdürü tarafından taciz edildiği iddiası ve haberine" ilişkin; Olay öğrenildiği andan itibaren Valiliğimizce iddiaya dair derhal inceleme başlatılmıştır. Eş zamanlı olarak Bakanlığımızın ilgili birimine konu hakkında bilgi sunulmuş ve Bakanlık müfettişi görevlendirilmesi talep edilmiştir. Söz konusu şube müdürü hakkında açığa alma işlemi gerçekleştirilmiş olup bugün (10.06.2024) itibarıyla Bakanlığımızca konuyla ilgili gönderilen müfettişler tarafından ilimizde gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış bulunmaktadır. Süreç hassasiyetle takip edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.