Bursa-Mudanya yolunda oluşan çatlaklar, Bursa Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından onarıldı.

Bursa-Mudanya yolu Aydınpınar mevkiinde geliş ve gidiş istikametinde derin çatlaklar ve yarıklar oluşan yolun yeniden kayma ihtimalini gündeme getirdi.

BURSA MUDANYA YOLU ONARILDI

Yolu kullanan sürücüler çatlakların her geçen gün artarak devam etmesinden dolayı endişe yaşadıklarını ifade etti.

Bunun üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı yol yapım çalışmaları ekibi yola müdahale ederek yaklaşık 5 santimetre enindeki çatlakları dolgu ve asfaltlayarak kapadılar. Yol çalışmaları en kısa zamanda bitirilerek, trafik akışının normale dönmesi sağlandı.