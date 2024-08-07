2022 yılında yatırım teşvik belgesinden faydalanarak hayata geçirdiği Güneş Enerji Santrali projesi ile ‘Enerjisini Üreten Belediye’ ünvanını kanıtlayan Gürsu Belediyesi 15 dönüm arazi üzerine kurduğu santralle sadece bir yılda belediye bütçesine 4 Milyon TL’den fazla gelir sağladı.BURSA (İGFA) - Sürdürülebilir enerji konusundaki çalışmalarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanan Gürsu Belediyesi’nin Avrupa’dan turizm ödüllü Ericek Adrenalin Park’ta kurulacak olan enerji santrali de teknik değerlendirmelerden geçerek yatırım için onay aldı.

ARGE PROJELERİNİN LİDERİ GÜRSU’DA ÇEVRECİ YATIRIMA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Gürsu Belediyesi, sürdürülebilir enerjiye ve çevreye olan bağlılığını sürdürüyor. Fizibilite ve projelendirme süreci ARGE Müdürlüğünce yürütülen 1,5 mWp güce sahip Adrenalin Park Güneş Enerjisi Santrali (Adrenalin GES) teknik değerlendirmelerden geçerek yatırım için onay aldı. Projeyle Gürsu Belediyesinin 3. GES tesisi devreye alınacak, tüm enerji maliyetleri sıfırlanacak ve belediyeye ilave gelir kazandırılacak.

TEKNİK ONAY ALINDI FİNANSMANI HAZIR

1,5 megawatlık Adrenalin GES projesinin fizibilite ve projelendirme aşaması tamamlandı ve gerekli teknik onaylar alındı. Projenin finansmanı ise Dünya Bankası'nın 3 yılı ödemesiz, 15 yılda geri ödemeli Sübvansiyonlu Yenilenebilir Enerji Fonu aracılığıyla sağlanacak.

Gürsu Belediyesi, bu alandaki öncü girişimciliği ile Türkiye'nin ilk lisansız güneş enerjisi santralini kurmuştu. İlk GES Projesi tüm enerji varyasyonlarını bir arada içermesi, yenilikçi özellikleri ve yüksek kamusal faydaları sayesinde Avrupa Birliği'nden "Yılın Girişimcilik Ödülü" nü kazanmıştı. Belediye, bu ödül sayesinde yenilenebilir enerji yatırımlarına ilham kaynağı olmayı olmuş ve onlarca kurum belediyeye model olmayı başarmıştı.

GÜRSU BELEDİYESİ’NDEN YENİ NESİL GES PROJESİ

1,5 megawatlık GES tesisi tamamlandığında, Gürsu Belediyesi'nin enerji giderleri tamamen sıfırlanmış ve belediyeye ilave gelir kazandırılmış olacak. Tesisten her yıl 700 hanenin enerji giderine eş değer 2,1 milyon kilowatsaat enerji üretilmesi hedefleniyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Tüm dünyanın doğayı koruyan enerji sistemlerine yöneldiği çağımızda, biz de yenilenebilir temiz enerji kaynağı olan Güneş Enerji Sistemi’mizi kurarak kendi elektriğimizi üretmiş olduk. Sınırlı doğal kaynaklardan üretilen enerjilere alternatif olarak sınırsız bir enerji kaynağı olan güneş enerjisiyle, doğamızı kirleten zararlı gazların etkisini de ortadan kaldırmış olduk. Enerjisini üreten belediye olmaktan son derece mutluyuz.Projelerimiz aralıksız devam edecek” dedi.

Projenin her yıl 2.000 ton sera gazı emisyonunu önleyerek hava kirliliğine ve iklim değişikliğine mücadelede önemli bir katkı sağlaması, 840 ton standart kömür tasarrufu sağlaması, yaklaşık 126 bin ağacın kesilmesini önleyerek ormansızlaşmanın önüne geçmesi bekleniyor.