Bursa Nilüfer Belediyesi ile İhsaniye Mahalle Muhtarlığı anlamlı ve eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirdi. Üç Fidan Parkı’ndaki etkinlikte İhsaniye Mahalle Muhtarlığı geliri ÇYDD’ye aktarılacak kermes düzenlerken, Nilüfer Belediyesi’nin gerçekleştirdiği konserde de gençler doyasıya eğlendi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer'in İhsaniye Mahallesi’ndeki Üç Fidan Parkı renkli bir geceye ev sahipliği yaptı. Parkta önce İhsaniye Mahalle Muhtarlığı kermes düzenledi ardından da Nilüfer Belediyesi konser gerçekleştirdi. Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kermes için kurulan stantları gezen Başkan Şadi Özdemir, İhsaniye Mahalle Muhtarı Emine Esen Akıncı’dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) eğitim bursu olarak aktarılacak stantları ziyaret eden Başkan Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, çalışmalara destek verdi.

Daha sonra Üç Fidan Parkı’nı gezen Başkan Şadi Özdemir, parktaki vatandaşlarla tek tek sohbet ederek, onların istek ve önerilerini dinledi.

GENÇ MÜZİSYENLER PERFORMANS SERGİLEDİ

Gece düzenlenen konserde ise Bursalı gençlerden oluşan “Blöf” isimli grup, sahne alarak müzikseverlere coşkulu anlar yaşattı. Konseri Bursa’nın farklı ilçelerinden çok sayıda genç katıldı. Besteleri “Sessiz Çığlık” ve “Ne Fark Eder” parçalarının yanı sıra Türk Rock Müziğinin sevilen eserlerini seslendiren genç müzisyenler, izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı.

Konseri izlemeye gelen gençler ise Nilüfer Belediyesi’nin bu tür etkinlikleri düzenlemesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, konserlerin devam etmesini istediler.