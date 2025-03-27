Nilüfer Belediyesi, Kızılcıklı Mahallesi Yörekent Sokak’ta 4 bin 400 metrekarelik alanı ağaçlandırdı.

Orman Haftası kapsamında gerçekleşen etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Zerrin Güleş, Belediye Meclisi Üyeleri, Kızılcıklı Mahalle Muhtarı Ülkü Celep, Hasanağa Mahalle Muhtarı Rüstem Kartoğlu, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar ve Nilüfer’deki 9 okuldan 253 öğrenci katılım sağladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, alanda gruplara ayrılan çocuklarla birlikte çınar fidanlarını toprağa dikti. Daha sonra, Başkan Özdemir, çocuklarla birlikte dikilen fidanlara su vererek bakımını yaptı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüferliler’in nefes alabileceği alanların sayısını artırmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Başkan Özdemir, çocukların toprakla buluşturduğu her fidanın şehrin geleceği için bir umut olduğunu ifade etti.

Ayrıca, bu etkinlik sayesinde çocukların doğayı koruma sorumluluğunu daha iyi öğrendiklerini vurguladı. Başkan Özdemir, çocukların kendi elleriyle diktikleri fidanlar büyüdüğünde, gelecekte gelip o fidanların gölgesinde oturacaklarını umduklarını söyledi.