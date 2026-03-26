Dağlık ve ormanlık alanlarda kurulan bu sistemler sayesinde, yaban hayvanlarının doğal davranışları insan müdahalesi olmadan gözlemlenebiliyor. Son olarak bir fotokapan, bölgede yiyecek arayan iki Altın çakalı (Canis aureus) görüntüledi.

Elde edilen görüntüler, DKMP 2. Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılırken şu ifadelere yer verildi:

'Ormanın Gizli Devriyesi: Altın Çakallar Fotokapanda! Fotokapanlarımız bu kez, yaban hayatının dengesi için hayati önem taşıyan iki Altın Çakalı (Canis aureus) bir arada kaydetti. Genellikle geceleri aktif olan ve insanlardan uzak duran bu zeki canlılar, ekosistemde 'temizlikçi' rolü üstlenirler. Kemirgen popülasyonunu dengeleyerek tarım alanlarını koruyan çakallar, sanılanın aksine utangaçtır ve insanlara saldırmaz. Ormanlarımızın bu gizli bekçilerini korumak, doğanın bütünlüğünü korumaktır.'