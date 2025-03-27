Genel kurulda mevcut başkan Abdullah Özdemir, güven tazeledi.

Kongrede derneğin geçmiş dönem faaliyetleri değerlendirilirken, geleceğe yönelik projeler de ele alındı. Yapılan seçim sonucunda Abdullah Özdemir, üyelerin oylarıyla yeniden başkan seçilirken, derneğin yönetim kadrosu da belli oldu.

İHADER Yeni Yönetimi:

Başkan: Abdullah Özdemir

Asil Üyeler: Necdet Çelik, Ali Entek, Caner İçmen, Mustafa Uygur

Denetim Kurulu Başkanı: Adem Yolcu

Denetim Kurulu Üyeleri: İsmail Kurt, Cemil Derman

Yedek Üyeler: Oğuzhan Sağlam, Fikri Yentek, Beytullah Çalık, İsmail Kaya

Ek Yedek Üyeler: Ekrem Döver, İbrahim Yokuş, Emirhan Yentek

Kongrenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Abdullah Özdemir, kendisine duyulan güvene teşekkür ederek, "İnegöl Hali’ndeki esnaflarımız için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek sektörümüzü daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

Toplantı, yapılan istişarelerin ardından sona erdi.