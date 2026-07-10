

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Balkan Mahallesi ile Zafer Mahallesi'ni birbirine bağlayacak olan Barbaros Bulvarı'nda kazı ve dolgu çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 2 bin 200 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki yolda; 23 bin metreküp kazı, 80 bin ton dolgu ve 240 metre taş duvar imalatı gerçekleştirilecek. Temmuz ayı içerisinde kazı ve dolgu çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber altyapı imalatlarına geçilecek. Ardından bulvarın asfaltlama, bordür ve tretuvar çalışmalarına başlanacak. Barbaros Bulvarı'nda çalışmaların tamamlanmasıyla beraber, Balkan Mahallesi alternatif bir ulaşım yoluna daha kavuşmuş olacak. Yatırım, bölge trafiğinde ciddi bir rahatlama sağlayacak.



Ulaşıma yatırım sürecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, yeni imar yollarıyla il genelinde ulaşım ağını güçlendirmeye yönelik planlama ve çalışmaların sürdüğünü belirterek "Ulaşım, en önemli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kenti bir bütün olarak ele alıyoruz. Bir yandan bakım ve onarım ihtiyacı bulunan yolları yeniliyoruz öte yandan kesintisiz ulaşım için yeni yollar açıyoruz. Ulaşımı güvenli ve konforlu hale getirecek yatırımlarım sürecek" dedi.