İnegöl Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (İNBOSDER), Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenleyeceğini duyurdu.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, insanlık vicdanında derin yaralar açan Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden şehitlerin saygı, rahmet ve dualarla anılacağı belirtildi.

"Nismo i nećemo zaboraviti" (Unutmadık, unutmayacağız) mesajıyla yapılan davette, anma programının *10 Temmuz 2026 Cuma günü akşam namazını müteakip Mesudiye Camii'nde* gerçekleştirileceği bildirildi.

İNBOSDER, tüm vatandaşları düzenlenecek mevlit programına davet ederek, Srebrenitsa'da yaşamını yitirenlerin dualarla yâd edileceğini ifade etti.