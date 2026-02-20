Osmangazi Meydanı’nda düzenlenen Ney, Ramazan Sokağı etkinliklerinin ilk durağı oldu. Neyin huzur veren sesiyle birlikte meydanda toplanan vatandaşlar, Ramazan gecesine anlam katan bu özel etkinliğe yoğun katılım sağladı. Manevi duyguların ön plana çıktığı, izleyenlerden büyük beğeni toplarken, Ramazan’ın sakinleştirici ve huzur dolu atmosferi meydanı sardı.

Etkinliklerin bir diğer adresi olan Üftade Meydanı’nda gerçekleştirilen Tasavvuf Musikisi ise katılımcılara unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşattı. Tasavvuf musikisinin derin ve etkileyici ezgileri eşliğinde vatandaşlar, Ramazan ayının manevi iklimini doyasıya yaşadı.



Üftade Meydanı’nda düzenlenen program kapsamında Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, alanda kurulan stantları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Stantları tek tek ziyaret ederek esnaf ve katılımcılarla sohbet eden Esendemir, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan Sokağı’nı vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Meydanlarda etkinliklerimiz arife gecesine kadar devam edecek. Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelen yöresel ürünler burada açılan stantlarda satışa sunuluyor. Ramazan ayı boyunca Osmangazi’deki meydanlara gelen vatandaşlar aradıkları her şeyi bulabilirler. Çocuklar için oyun alanları, aileler için de oturup vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturuldu. Tüm Bursalıları belediyemizin Ramazan Sokağı’na davet ediyoruz."

Osmangazi Belediyesi’nin Ramazan Sokağı’nı ziyaret eden çocuklar da, "Ramazan ayı başladı ve çok heyecanlıyız. Osmangazi Belediyesi çok güzel bir Ramazan Sokağı hazırlamış. Burada hem büyüklere hem de çocuklara hitap eden etkinlik alanları var. Osmangazi ve Üftade Meydanı’na iftar gelerek, bizim için hazırlanan etkinliklerden faydalanıyoruz. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a bizleri düşündüğü için teşekkür ederiz" diye konuştu.



Osmangazi Belediyesi sayesinde dolu dolu bir Ramazan geçirdiklerini ifade eden aileler ise, "Ramazan ayının manevi havasını Osmangazi Belediyesi’nin kurduğu Ramazan Sokağı’nda yaşıyoruz. Burası her kesimden vatandaşa hitap edecek şekilde düzenlenmiş. Çocuklar için oyun alanları aileler için alışveriş yapabilecekleri ve oturup sohbet edecekleri alanlar oluşturulmuş. Osmangazi’deki meydanlarda Ramazan ayı boyunca her akşam farklı etkinlikler var. Biz de iftardan sonra ailecek bu etkinliklere katılacağız ve güzel bir Ramazan ayı geçireceğiz. Başkanımız Erkan Aydın’a teşekkür ederiz" açıklamalarında bulundu.

Osmangazi Ramazan Sokağı, kültürel etkinliklerden manevi ilahilere, geleneksel Ramazan atmosferinden sosyal buluşmalara kadar birçok programla vatandaşları ağırlamaya devam edecek.