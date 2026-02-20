İnegöl Belediyesi, öğrencilerin sınav sürecini daha bilinçli, planlı ve sağlıklı bir şekilde yönetmelerine katkı sunmak amacıyla “Akademik Rehberlik ve Sınav Destek Programı” uygulamasını hayata geçiriyor. Eğitim hayatının kritik eşiklerinden biri olan sınavlara hazırlık dönemi; yalnızca akademik çalışmayı değil, aynı zamanda yoğun psikolojik ve sosyal baskıları da beraberinde getiriyor. Bu süreçte öğrenciler; belirsizlik, motivasyon dalgalanmaları, planlama eksikliği ve artan kaygı düzeyi gibi nedenlerle potansiyellerini tam anlamıyla ortaya koymakta zorlanabiliyor. İnegöl Belediyesi de tam bu noktada devreye girerek öğrencilere sınav sürecinde tam destek olacak.

NÖBETÇİ KİTAPHANELER AYNI ZAMANDA BİRER REHBERLİK MERKEZİNE DÖNÜŞECEK

İnegöl Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile Nöbetçi Kitaphaneler, klasik çalışma alanı anlayışının ötesine geçerek aynı zamanda öğrencilerin çok yönlü destek alabildiği rehberlik merkezlerine dönüştürülecek. Program kapsamında öğrencilere; sınav sürecini doğru analiz etme, kişisel öğrenme stillerine uygun çalışma planı oluşturma, zamanı etkin kullanma ve sınav kaynaklı kaygıyı yönetme konularında akademik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulacak. Program çerçevesinde sunulacak hizmet başlıkları ise şöyle: Bireysel Akademik Rehberlik ve Danışmanlık, Deneme Sınavı Değerlendirme Çalışmaları, Sınav Süreci Kaygı Yönetimi ve Motivasyon Desteği, Hedef Belirleme ve Akademik Sorumluluk Geliştirme, Etkili ve Verimli Ders Çalışma Yöntemleri, Kariyer Planlama ve Tercih Danışmanlığı, Veli Bilgilendirme ve Rehberlik Çalışmaları ile Zaman Yönetimi ve Haftalık Akademik Planlama.

SINAV SÜRECİNDE GRUP REHBERLİĞİ BULUŞMALARI

Programın önemli ayaklarından birini de Grup Rehberliği çalışmaları oluşturuyor. Sınavlara hazırlık sürecinin duygusal ve motivasyonel destek gerektirdiği anlayışıyla planlanan bu buluşmalar, öğrencilerin yalnız olmadıklarını hissettikleri, deneyimlerini paylaştıkları ve birlikte güçlendikleri bir ortam sunuyor. Grup rehberliği oturumları; öğrencilerin sınav sürecini daha sağlıklı, planlı ve bilinçli bir şekilde yönetmelerine katkı sağlamayı hedefliyor. Grup rehberliği kapsamında; Birlikte Hedefe (Motivasyon), Birlikte Kaygıyı Yönetme ve Sınav Stratejileri konuları ele alınacak. Öğrencilerin sınav sürecine dair hedeflerini netleştirmeleri, motivasyon kaynaklarını fark etmeleri ve süreci sürdürülebilir bir motivasyonla devam ettirebilmeleri amaçlanıyor. Grup etkileşimi sayesinde öğrenciler, ortak hedef duygusu geliştirerek birbirlerinden güç alıyor. Sınav sürecinde yaşanan stres ve kaygının normalleştirilmesi, kaygı ile başa çıkma yollarının ele alınması ve öğrencilerin duygusal dayanıklılıklarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Grup ortamı, kaygıların paylaşılmasına ve çözüm yollarının birlikte keşfedilmesine imkan tanıyor. Doğru sınav tutumları, son dönem çalışma planlaması, sınav anı yönetimi ve dikkat geliştirme gibi konular ele alınarak öğrencilerin performanslarını daha etkili biçimde ortaya koymaları destekleniyor.

ÖĞRENCİLERİMİZİN YANLARINDA OLMAYI GÖREV BİLİYORUZ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bu proje ile öğrencilerin yalnızca akademik başarılarının artırılması değil; aynı zamanda öz farkındalık, sorumluluk alma ve karar verme becerilerinin geliştirilmesini de hedeflediklerini söyledi. Gençlerin sınav sürecini daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmelerine katkı sunmayı amaçlayan çalışmanın İnegöl Belediyesi’nin eğitime destek vizyonunu da ortaya koyduğunu kaydeden Başkan Taban, “Gençlerimizin eğitim yolculuğunda bugüne kadar hep yanlarında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Ancak bu noktada yalnızca fiziki mekanlar sunmakla yetinmek istemiyoruz. Onların hayallerine ulaşma sürecinde akademik, psikolojik ve sosyal anlamda da yanlarında olmayı görev biliyoruz. Sınav hazırlık dönemi, gençlerimiz için zaman zaman zorlayıcı olabiliyor. Bu programla amacımız; öğrencilerimizin süreci daha planlı, bilinçli ve özgüvenli bir şekilde yönetmelerine destek olmak. Nöbetçi Kitaphanelerimizi gençlerimizin sadece ders çalıştığı alanlar değil aynı zamanda rehberlik ve danışmanlık hizmeti alabildiği yaşam merkezleri haline getiriyoruz. Bugün itibariyle duyurusunu yaptığımız Akademik Rehberlik ve Sınav Destek Programından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz, 27 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar online başvurularını yapabilecekler. Tüm öğrencilerimizi programımıza başvurmaya davet ediyorum” dedi.