

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Sürücü Yusuf B.(65) yönetimindeki 16 Y 6773 plakalı otomobil, ön lastiğinin patlaması sonucu savruldu. Savrulan otomobil şerit değiştirince Ömer A. Yönetimindeki 16 KOP 49 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil karayolu üzerinde savrularak durdu. Kaza sonucu otomobilin sürücü şans eseri yaralanmadı. Kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ