Olay gece 02.00 sıralarında Fatma Ş.(36), göğüs ağrısı şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde herhangi bir hastalık belirtisine rastlanmayınca kadın taburcu edildi. Evine giden kadın 06.00 sıralarında yine aynı şikayeti olunca 112’ye haber verildi. O sırada kalbi duran kadın olay yerine sevk edilen ambulansta görevli sağlık ekiplerince kalp masajı yapılarak Hastaneye kaldırıldı. Kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının ölümü şüpheli bulundu. Cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ