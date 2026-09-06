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Kazada saniyeler sonra duramayan Sinem G. yönetimindeki 16 AKP 729 plakalı otomobil de özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Yaşanan zincirleme kaza sonucu özel halk otobüsünde ki yolcu 7 yaşındaki Hediyenur M. Yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı..

Çarpmanın etkisiyle hızlanan 16 ZM 527 plakalı otomobil de önündeki Ümit K. Yönetimindeki 26 ZN 101 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan 26 ZN 101 plakalı otomobil de hızlanarak önündeki Sercan Y. yönetimindeki 22 PK 500 plakalı şehirlerarası yolcu taşıyan otobüse arkadan çarptı.

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