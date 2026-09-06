Olay, İnegöl’ün kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesi ekiplerine bildirdi.



İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, mahalle sakinleri de hortumlarla yangına müdahale ederek alevlerin yayılmasını önlemeye çalıştı. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.