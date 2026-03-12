Edinilen bilgiye göre, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, "kasten yaralama" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K.Y. ile "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şahıs, adli süreçlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

Kaynak: İHA