BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Demirtaş Yolu Caddesi’nin batısı (Parkur AVM, Yasemin Park Evleri, Sinpaş Bursa Modern Evleri), Panayır Yolu Caddesi’nin kuzeyi (Prestij Hayat Evleri) ve 4. Akarsu Sokak’ın doğusunda kalan cadde ve sokaklarda su kesintisi yaşanacak. Yapılacak paylaşımda kesintinin 12 Ağustos Çarşamba günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ