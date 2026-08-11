

Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı.

Operasyonda, birden fazla kişi tarafından yağma suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B., kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G., kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P. ile bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. yakalandı. Yakalanan 4 şahıs, işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.